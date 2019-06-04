На мільйон українців припадає понад 7 тисяч платіжних терміналів

З початку 2019 року мережа торговельних платіжних терміналів зросла на 4% до 289,6 тис. штук, з яких 0,6 тис. штук – це мобільні платіжні термінали (mPOS). Водночас 81% торговельних POS-терміналів в Україні забезпечували можливість здійснення безконтактної оплати (станом на квітень 2019 року).

Загальний показник співвідношення кількості платіжних терміналів до чисельності постійного населення України з початку року зріс на 3% та досяг 7,3 тис. штук на 1 млн населення.

У регіональному розрізі, як і раніше, спостерігається нерівномірний розподіл термінальної мережі. Найменша кількість платіжних терміналів відносно кількості населення прослідковується у Закарпатській (4 тис. штук на 1 млн населення), Донецькій (3,1 тис. штук на 1млн населення) та Луганській (1,9 тис. штук на 1 млн населення) областях. Домінують за цим показником місто Київ (19,1 тис. штук на 1 млн населення), Київська (10,5 тис. штук на 1 млн населення), Дніпропетровська (9,9 тис. штук на 1 млн населення) та Одеська (8,2 тис. штук на 1 млн населення) області.

Нагадаємо, за перші три місяці 2019 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 4% до 61,8 млн штук (з них 60% – це активні платіжні картки). Водночас кількість безконтактних активних платіжних карток за цей період зросла на 15% до 4,5 млн штук.