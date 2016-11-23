На Николаевщине задержали участника ДТП, в результате которого погибли четверо военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правоохранители Николаевской задержали 49-летнего участника ДТП, водителя грузовика, в результате которого погибли четверо военных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Предварительно установлено, что 49-летний водитель автоцистерны, житель Одесской области, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, которое двигалось по главной дороге.
Участника автоаварии задержали в порядке ст.208 УПК Украины.
Напомним, 22 ноября на автодороге "Ульяновка-Николаев" в районе автозаправочной станции столкнулись автоцистерна Scania и автомобиль OPEL-Vectra.
В салоне легковушки находились четверо военных, в возрасте от 19-ти до 43-х лет, трое из которых погибли на месте, еще один - умер в медицинском учреждении. Водитель грузовика не пострадал.
Правоохранители начали уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины, что карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.