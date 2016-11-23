На Миколаївщині затримали учасника ДТП, в результаті якої загинуло четверо військових

Попередньо встановлено, що 49-річний водій автоцистерни, житель Одеської області, не надав перевагу в русі транспортному засобу, що рухався по головній дорозі.

Учасника автоаварії затримали у порядку ст.208 КПК України.

Нагадаємо, 22 листопада на автодорозі “Ульянівка-Миколаїв” в районі автозаправної станції зіткнулися автоцистерна Scania та автомобіль OPEL-Vectra.

В салоні легковика знаходились четверо військових, віком від 19-ти до 43-х років, троє з яких загинули на місці, ще один — помер у медичному закладі. Водій вантажівки не постраждав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.