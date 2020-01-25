В Николаевской области задержали наркоторговца с товаром на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. На Николаевщине правоохранители задержали распространителя наркотиков с товаром на полмиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
“Николаевские правоохранители задержали распространителя наркотиков с товаром на полмиллиона гривен”, — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали преступника только он получил в почтовом отделении посылку из столицы, которая содержала полиэтиленовые пакеты с каннабисом, амфетамином, мефидроном, таблетками экстази и наркотическими солями.
Установлено, что указанная посылка предназначалась для наркозависимых жителей Херсонской области.
“Фото и места хранения „закладок“ фигурант посылал клиентам в соцсетях и мессенджерах после получения от них уведомления об оплате заказов, которая осуществлялась через электронный кошелек или другие платежные системы”, — говорится в сообщении.
Наркотические вещества полицейские направили на экспертизу. В общем подсчете стоимость изъятого товара по ценам “черного рынка” составляет около полумиллиона гривен.
“Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК по согласованию с прокуратурой следственные сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в 180 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Сейчас следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают все пути поступления наркотиков и психотропов злоумышленнику, а также других причастных к указанному преступлению лиц.
Напомним, Деснянский районный суд города Киева, по обращению Офиса Генпрокурора, признал виновным мужчину, который занимался реализацией наркотиков через Интернет на территории иностранных государств, вернув государству почти 5 млн грн.