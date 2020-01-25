В Николаевской области задержали наркоторговца с товаром на полмиллиона гривен

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 4044 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 15969 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56279 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120893 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128602 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197250 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195293 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408853 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229175 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515551 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14007 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23061 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13378 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11646 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 7986 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158637 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146536 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234155 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408853 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515551 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56279 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49089 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47593 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54371 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84703 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Николаевской области задержали наркоторговца с товаром на полмиллиона гривен

Киев • УНН

 • 11908 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. На Николаевщине правоохранители задержали распространителя наркотиков с товаром на полмиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

В Николаевской области задержали наркоторговца с товаром на полмиллиона гривен

“Николаевские правоохранители задержали распространителя наркотиков с товаром на полмиллиона гривен”, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали преступника только он получил в почтовом отделении посылку из столицы, которая содержала полиэтиленовые пакеты с каннабисом, амфетамином, мефидроном, таблетками экстази и наркотическими солями.

Установлено, что указанная посылка предназначалась для наркозависимых жителей Херсонской области.

“Фото и места хранения „закладок“ фигурант посылал клиентам в соцсетях и мессенджерах после получения от них уведомления об оплате заказов, которая осуществлялась через электронный кошелек или другие платежные системы”, — говорится в сообщении.

Наркотические вещества полицейские направили на экспертизу. В общем подсчете стоимость изъятого товара по ценам “черного рынка” составляет около полумиллиона гривен.

“Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК по согласованию с прокуратурой следственные сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в 180 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Сейчас следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают все пути поступления наркотиков и психотропов злоумышленнику, а также других причастных к указанному преступлению лиц.

Напомним, Деснянский районный суд города Киева, по обращению Офиса Генпрокурора, признал виновным мужчину, который занимался реализацией наркотиков через Интернет на территории иностранных государств, вернув государству почти 5 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98