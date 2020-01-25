На Миколаївщині затримали наркоторговця з товаром на пів мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Миколаївщині правоохоронці затримали розповсюджувача наркотиків із товаром на пів мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.
“Миколаївські правоохоронці затримали розповсюджувача наркотиків із товаром на пів мільйона гривень”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали злочинця щойно він отримав у поштовому відділенні посилку зі столиці, яка містила поліетиленові пакети з канабісом, амфетаміном, мефідроном, пігулками екстезі та наркотичними солями.
Встановлено, що вказана посилка призначалась для наркозалежних мешканців Херсонщини.
“Фото та місця схову „закладок“ фігурант надсилав клієнтам у соцмережах та месенджерах після отримання від них повідомлення про оплату замовлень, яка здійснювалась через електронний гаманець або інші платіжні системи”, — йдеться у повідомленні.
Наркотичні речовини поліцейські направили на експертизу. У загальному підрахунку вартість вилученого товару за цінами “чорного ринку” складає близько пів мільйона гривень.
“Чоловік був затриманий у порядку ст. 208 КПК, за погодженням із прокуратурою слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у 180 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють усі шляхи надходження наркотиків та психотропів зловмисникові, а також інших причетних до вказаного злочину осіб.
Нагадаємо, Деснянський районний суд міста Києва, за зверненням Офісу Генпрокурора, визнав винним особу, яка займалася реалізацією наркотиків через Інтернет на території іноземних держав, повернувши державі майже 5 млн грн.