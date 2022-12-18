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В Николаевской области с моста в реку упал автомобиль, погибли 5 человек, из них двое детей

Киев • УНН

 • 581635 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Николаевской области с автомобильного моста в реку Кодыма упал легковой автомобиль, в результате чего погибли 5 человек из них 2 ребенка. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Цитата

«18 декабря около 14:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в с. Конецполь Первомайской территориальной общины Первомайского района Николаевской области произошла чрезвычайная ситуация: с автомобильного моста в реку Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma в результате чего погибли 5 человек из них 2 ребенка (2015 и 2017 г.р.)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели государственной пожарно-спасательной части провели работы по деблокированию тел погибших, использовав гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.

«Транспортное средство с помощью тяжелой техники (крана), которое предоставили органы местной власти, изъяли из водоема на берег», - информирует ГСЧС.

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На Волыни поздно вечером 10 декабря в селе Свидники Ковельского района произошла авария. Легковушка въехала в жилой дом.

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