На Миколаївщині з мосту у річку впав автомобіль, загинуло 5 людей, з них двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Миколаївській області з автомобільного мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль, внаслідок чого загинуло 5 осіб з них 2 дитини. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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«18 грудня близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області сталась надзвичайна ситуація: з автомобільного мосту у річку Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma внаслідок чого загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 р.н.)», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники 23 державної пожежно-рятувальної частини провели роботи з деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.
«Транспортний засіб за допомогою важкої техніки (крана), який надали органи місцевої влади, вилучили з водойми на берег», - інформує ДСНС.
Доповнення
На Волині пізно ввечері 10 грудня в селі Свидники Ковельського району сталася аварія. Легковик в'їхав у житловий будинок.