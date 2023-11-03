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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Калибр (семейство ракет)

На Николаевщине ночью сбили 3 вражеские "шахеты", накануне враг пытался ударить по области ракетами

Киев • УНН

 • 103316 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время массированной атаки рф «шахедами» в ночь на 3 ноября в небе над Николаевской областью были сбиты три дрона. За прошедшие сутки враг пытался атаковать область ракетами, однако они потеряли боевую способность. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

На Николаевщине ночью сбили 3 вражеские "шахеты", накануне враг пытался ударить по области ракетами

Детали

"Днем, 2 ноября, по Николаевщине враг направлял ракетный удар, в ходе которого ракеты неустановленного типа потеряли боевую способность. Их обломки упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших, как сообщается, не было зафиксировано", - заявил Ким.

Также ночью силами противовоздушной обороны уничтожены три ударных беспилотника типа «Shahed-131/136». Попаданий в области не было, указал Ким.

Дополнение

Вчера, 2 ноября, в 09:20 и 16:32 враг нанес артиллерийские удары по селам Яселка и Днепровское Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Также вчера утром Очаков в Николаевской области  подвергся вражескому удару, есть повреждения, была утечка газа, сейчас она ликвидирована.  Кроме того, в 11:40 зафиксированы обстрелы акватории Очаковской общины. Никто не пострадал.

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