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The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Миколаївщині вночі збили 3 ворожі "шахеди", напередодні ворог намагався вдарити по області ракетами

Київ • УНН

 • 103316 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час масованої атаки рф «шахедами» у ніч на 3 листопада у небі над Миколаївською областю було збито три дрони. Минулої доби ворог намагався атакувати область ракетами, однак вони втратили бойову спроможність. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

На Миколаївщині вночі збили 3 ворожі "шахеди", напередодні ворог намагався вдарити по області ракетами

Деталі

"Вдень, 2 листопада, по Миколаївщині ворог спрямовував ракетний удар, в ході якого ракети невстановленого типу втратили бойову спроможність. Їх уламки впали на відкритій території. Руйнувань та постраждалих, як повідомляється, не було зафіксовано", - заявив Кім. 

Також вночі силами протиповітряної оборони знищено три ударних безпілотники типу «Shahed-131/136». Влучань в області не було, вказав Кім.

Доповнення

Вчора, 2 листопада, о 09:20 та 16:32 ворог завдав артилерійських ударів по селах Яселка та Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також вчора вранці Очаків у Миколаївській області  зазнав ворожого удару, є пошкодження, був витік газу, наразі його ліквідовано.  Крім того, об 11:40 зафіксовано обстріли акваторії Очаківської громади. Ніхто не постраждав.

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