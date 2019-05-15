В Николаевской области убили фермера и его жену
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Николаевской области в Березнеговатском районе в собственном доме убили фермера и его жену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Установлено, что погибшие - 71-летний председатель фермерского хозяйства и его 64-летняя жена", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные сотрудники выясняют все обстоятельства и принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство двух или более лиц", санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного заключения.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Фастове нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Погибшим оказался 42-летний местный житель, председатель одного из фермерских хозяйств.