На Миколаївщині вбили фермера та його дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Миколаївщині у Березнегуватському районі у власному будинку вбили фермера та його дружину. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
“Встановлено, що загиблі — 71-річний голова фермерського господарства та його 64-річна дружина”, — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні співробітники з’ясовують усі обставини та вживають заходи щодо встановлення причетних до злочину осіб.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України “Умисне вбивство двох або більше осіб”, санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Фастові знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Загиблим виявився 42-річний місцевий житель, голова одного з фермерських господарств.