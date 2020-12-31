В Николаевской области вандалы совершили надругательство над сотней могил
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Николаевской области неизвестные вандалы совершили надругательство над около 100 могилами, начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Николаевской области.
"30 декабря в полицию обратился староста села Прибугское Витовского района с сообщением о том, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили около 100 могил", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечения их к ответственности.
"Следователями Витовского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 297 УК Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего", санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Бабьем Яру в Киеве вандалы разбили памятную плиту с именами участников походных групп ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.