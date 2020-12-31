На Миколаївщині вандали скоїли наругу над сотнею могил

"30 грудня до поліції звернувся староста села Прибузьке Вітовського району з повідомленням про те, що на їхньому сільському кладовищі, невідомі вандали осквернили близько 100 могил", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

"Слідчими Вітовського відділу поліції проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 297 КК України "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого", санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у Бабиному Яру в Києві вандали розбили пам’ятну плиту з іменами учасників Похідної Групи ОУН, розстріляних нацистами у 1941-1942 роках.