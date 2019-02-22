На Николаевщине неизвестные избили охранника и подожгли асфальтный завод

"Предварительно известно, что злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, а когда тот потерял сознание, связали его веревкой, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Когда охранник освободился, он вызвал полицию и спасателей. Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар.

По данному факту следователи Новобугского отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества - ред.), и проводят расследование обстоятельств преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, из-семейные конфликты, в селе Судилков Шепетовского района Хмельницкой, с разницей в час загорелись два частных дома, которые поджег человек.



