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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126580 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127617 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 117744 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 17:12 • 145231 просмотра

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На Николаевщине неизвестные избили охранника и подожгли асфальтный завод

На Николаевщине неизвестные избили охранника и подожгли асфальтный завод

Киев  •  УНН

 • 10643 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня в Николаевской области в г. Новый Буг неизвестные проникли на территорию асфальтного завода, избили охранника и сделали поджог. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

"Предварительно известно, что злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, а когда тот потерял сознание, связали его веревкой, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Когда охранник освободился, он вызвал полицию и спасателей. Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар.

По данному факту следователи Новобугского отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества - ред.), и проводят расследование обстоятельств преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, из-семейные конфликты, в селе Судилков Шепетовского района Хмельницкой, с разницей в час загорелись два частных дома, которые поджег человек.

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