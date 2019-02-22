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На Миколаївщині невідомі побили охоронця та підпалили асфальтний завод

На Миколаївщині невідомі побили охоронця та підпалили асфальтний завод

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні на Миколаївщині в м. Новий Буг невідомі проникли на територію асфальтного заводу, побили охоронця і вчинили підпал. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.

"Попередньо відомо, що зловмисники нанесли тілесні ушкодження охоронцю, а коли той втратив свідомість, зв’язали його мотузкою, після чого підпалили щитову пульту управління та генератор підприємства запальною сумішшю", - йдеться у повідомленні.

Коли охоронець звільнився, він викликав поліцію та рятувальників. Співробітники ДСНС ліквідували пожежу.

За вказаним фактом слідчі Новобузького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна – ред.), та проводять розслідування обставин злочину. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Сума завданих збитків наразі встановлюється.

Нагадаємо, через сімейні конфлікти, в селі Судилків Шепетівського району на Хмельниччині, з різницею в годину загорілись два приватних будинки, які підпалив чоловік.

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