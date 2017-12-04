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В Николаевской области покончил жизнь самоубийством 14-летний школьник

В Николаевской области покончил жизнь самоубийством 14-летний школьник

Киев  •  УНН

 • 12298 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Николаевской области 14-летний школьник покончил жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

“4 декабря около 18:30 часа в Еланецкое отделение Новоодесского отдела полиции поступила информация о том, что в одном из сел Еланецкого района подросток покончил жизнь самоубийством”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, мальчик пришел домой после учебы и, закрыв свою комнату на ключ, привязал веревку к дверной ручке, стал на колени и совершил суицид через повешение.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), как требует процедура в случае событий со смертельным исходом.

Тело умершего мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины события. По словам соседей, семья является благополучной.

Напомним, 26 ноября в центре Николаева застрелился мужчина.

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