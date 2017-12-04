На Миколаівщині покінчив життя самогубством 14-річний школяр
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Миколаївській області 14-річний школяр покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
“4 грудня близько 18:30 години до Єланецького відділення Новоодеського відділу поліції надійшла інформація про те, що в одному з сіл Єланецького району підліток покінчив життя самогубством”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалось, хлопчик прийшов додому після навчання та, закривши свою кімнату на ключ, прив’язав мотузку до дверної ручки, став на коліна та скоїв суїцид через повішання.
Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), як вимагає процедура в разі подій зі смертельними наслідками.
Тіло померлого хлопчика направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронці з’ясовуються обставини та причини, за яких сталася подія. За словами сусідів, родина є благополучною.
Нагадаємо, 26 листопада у центрі Миколаєва застрелився чоловік.