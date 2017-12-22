На Месси и Роналду закрепят специальные видеокамеры в матче "Эль Классико"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Звездные форварды "Реала" и "Барселоны" Криштиану Роналду и Лионель Месси будут отслеживаться специальными видеокамерами в рамках будущего "Эль Классико", передает УНН со ссылкой на сайт Ла Лиги.
Фанаты смогут посмотреть на каждый шаг и действие своих кумиров все 90 минут поединка благодаря камерам на Месси и Роналду.
Также отдельные камеры будут следить за обеими тренерами - Эрнесто Вальверде и Зинедина Зидана, а также впервые Лига будет использовать технологию "Intel 360 °".
Заметим, что еще одна новая функция - это "Лазерная стена", виртуальная стена, которая предоставит зрителям более четкую картину того, что игроки находятся в офсайде.
Отметим, что впервые в истории "Эль Классико" будет выпущена полностью в разрешении 4K-HDR с помощью 30 камер.
Добавим, что матч начнется 23 декабря в 14.00 по киевскому времени.
Как сообщал УНН, "Реал" во второй раз подряд стал победителем Клубного чемпионата мира.