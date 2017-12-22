На Мессі і Роналду закріплять спеціальні відеокамери у матчі "Ель Класіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Зіркові форварди "Реалу" і "Барселони" Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі будуть відстежуватися спеціальними відеокамерами в рамках майбутнього "Ель Класіко", передає УНН з посиланням на сайт Ла Ліги.
Фанати зможуть подивитися на кожний крок та дію своїх кумирів усі 90 хвилин поєдинку завдяки камерам на Мессі та Роналду.
Також окремі камери будуть стежити за обома тренерами - Ернесто Вальверде і Зінедіном Зіданом, а також вперше Ліга буде використовувати технологію "Intel 360 °".
Зауважимо, що ще одна нова функція - це "Лазерна стіна", віртуальна стіна, яка надасть глядачам більш чітку картину щодо того, чи знаходяться гравці в офсайді.
Зазначимо,що вперше в історії "Ель Класіко" буде випущена повністю в дозволі 4K-HDR за допомогою 30 камер.
Додамо, що матч розпочнеться 23 грудня о 14.00 за київським часом.
Як повідомляв УНН, "Реал" вдруге поспіль став переможцем Клубного чемпіонату світу.