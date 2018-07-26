На Меркель обрушилась лавина критики за "тайные" переговоры с РФ

Пресс-секретарь Меркель во вторник (24 июля) рассказал о встрече, в которой также принял участие министр иностранных дел Хейко Маас, и сказал, что переговоры сосредоточены на Сирии, ситуации на Ближнем Востоке и конфликте в Украине. Он не предоставил деталей.

Депутат Омид Нурипур заявил, что его партия теперь "будет поднимать этот вопрос в парламенте".

Бижан Джир-Сарай, представитель внешней политики от демократов, заявил, что молчаливость в этом деле была "подозрительной".

В документе, который цитирует Улрике Деммер, заместитель председателя правления правительства, говорится, что встречи были конфиденциальными.

Напомним, ранее Лавров и Герасимов обсудили с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель работу "нормандского формата".