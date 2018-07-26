На Меркель обрушилась лавина критики за "тайные" переговоры с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Немецкие оппозиционные партии раскритиковали канцлера страны Ангелу Меркель за то, что она не представила детальных подробностей переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EURACTIV.
Пресс-секретарь Меркель во вторник (24 июля) рассказал о встрече, в которой также принял участие министр иностранных дел Хейко Маас, и сказал, что переговоры сосредоточены на Сирии, ситуации на Ближнем Востоке и конфликте в Украине. Он не предоставил деталей.
Депутат Омид Нурипур заявил, что его партия теперь "будет поднимать этот вопрос в парламенте".
Бижан Джир-Сарай, представитель внешней политики от демократов, заявил, что молчаливость в этом деле была "подозрительной".
В документе, который цитирует Улрике Деммер, заместитель председателя правления правительства, говорится, что встречи были конфиденциальными.
Напомним, ранее Лавров и Герасимов обсудили с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель работу "нормандского формата".