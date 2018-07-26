На Меркель обрушилася лавина критики через "таємні" переговори з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Німецькі опозиційні партії розкритикували канцлера країни Ангелу Меркель за те, що вона не представила детальних подробиць переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та головою Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим. Про це повідомляє УНН з посиланням на EURACTIV.
Прес-секретар Меркель у вівторок (24 липня) розповів про зустріч, в якій також взяв участь міністр закордонних справ Хейко Маас, і сказав, що переговори зосереджені на Сирії, ситуації на Близькому Сході та конфлікті в Україні. Він не надав деталей.
Депутат Омід Нуріпур заявив, що його партія тепер "буде піднімати це питання в парламенті".
Біжан Джир-Сарай, представник зовнішньої політики від демократів, заявив, що мовчазність у цій справі була "підозрілою".
В документі, який цитує Улріке Деммер, заступник голови правління уряду, сказано, що зустрічі були конфіденційними.
Нагадаємо, раніше Лавров і Герасимов обговорили з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель роботу "нормандського формату".