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На площадке ЗАЭС находится 50 тяжелых машин оккупантов

На площадке ЗАЭС находится 50 тяжелых машин оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН.На площадке Запорожской АЭС находится 50 тяжелых машин оккупантов, по самой станции ходят представители Росатома. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил руководитель ГП “НАЭК “Энергоатом” Петр Котин, пишет УНН.

Цитата

“Запорожская АЭС сейчас находится под контролем российских захватчиков. Персонал работает и выполняет наши распоряжения, в соответствии подчиняется нам, что касается технического обеспечения АЭС. Но персонал согласовывает все свои технические решения с орками, которые находятся на площадке", - сказал Котин.

"На площадке также продолжают находиться 50 тяжелых машин россии. Это - танки, машины БМП, машины пехоты и также грузовые машины для перевозки солдат", - сообщил он.

Детали

По словам главы "Энергоатома", само по себе это является нарушением периметра станции, что переходит в нарушение физической защиты станции и является аварийной ситуацией.

Доступ персонала к рабочим местам сейчас также контролируют российские захватчики, сказал он.

"На станции также находится 11 человек из "Росатома", они живут там в кризисном центре. Они пытаются что-то там делать, никому не известно, что они делают. Периодически с российскими военными они ходят по станции, заходят в производственные помещения наших энергоблоков, бывают в других местах станции и теоретически могут вмешиваться в работу оборудования", - сказал Котин.

Он добавил, что это тоже является угрозой для работы АЭС.

Напомним

4 марта военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 подразделения ГСЧС Украины ликвидировали пожар.

Площадка Запорожской АЭС была захвачена российскими оккупантами. На станцию прибыли 11 человек из Росатома.

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