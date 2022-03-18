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На майданчику ЗАЕС знаходиться 50 важких машин окупантів

На майданчику ЗАЕС знаходиться 50 важких машин окупантів

Київ • УНН

 • 97402 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На майданчику Запорізької АЕС знаходиться 50 важких машин окупантів, по самій станції ходять представники Росатому. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив керівник ДП “НАЕК “енергоатом” Петро Котін, пише УНН.

Цитата

“Запорізька АЕС зараз знаходиться під контролем російських загарбників. Персонал працює і виконує наші розпорядження, відповідно підпорядковується нам, що стосується технічного забезпечення роботи АЕС. Але персонал погоджує всі свої технічні рішення з орками, які перебувають на майданчику", - сказав Котін.

"На майданчику також продовжують знаходитись 50 важких машин росії. Це – танки, машини БМП, машини піхоти і також вантажні машини для перевезення солдат", - повідомив він.

Деталі

За словами голови "Енергоатому", саме по собі це є порушенням периметру станції, що переходить у порушення фізичного захисту станції, і є аварійною ситуацією.

Доступ персоналу до робочих місць зараз також контролюють російські загарбники, сказав він.

"На станції також перебуває 11 осіб з "Росатому", вони живуть там у кризовому центрі. Вони намагаються щось там робити, нікому не відомо що вони роблять. Періодично з російськими військовими вони ходять по станції, заходять у виробничі приміщення наших енергоблоків, бувають на інших місцях станції, і теоретично можуть втручатись в роботу обладнання", - сказав Котін.

Він додав, що це теж є загрозою для роботи АЕС.

Нагадаємо

4 березня військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.

Майданчик Запорізької АЕС був захоплений російськими окупантами. На станцію прибули 11 людей з Росатому.

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