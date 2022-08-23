На маяке в Одессе развернули 18-метровый флаг Украины

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"Символично, что государственный флаг размером 18 метров на 5 метров развевается сегодня на главном маяке страны. Украинский флаг – сегодня, особенно в условиях войны с российскими оккупантами, стал настоящим символом борьбы и несокрушимости нашей страны, национального единства, чести и достоинства своего украинского народа!" – цитирует Братчук слова начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

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