На маяку в Одесі розгорнули 18-метровий прапор України

Цитата

"Символічно, що державний прапор розміром 18 метрів на 5 метрів майорить сьогодні на головному маяку країни. Український прапор – сьогодні, особливо в умовах війни в російськими окупантами, став справжній символом боротьби і незламності нашої країни, національної єдності, честі та гідності свого українського народу!" – цитує Братчук слова начальника Одеської ОВА Максима Марченко.