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На маяку в Одесі розгорнули 18-метровий прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні з нагоди Дня державного прапора України на Воронцовському маяку в Одесі розгорнули 18-метровий синьо-жовтий стяг. Про це в Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.
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"Символічно, що державний прапор розміром 18 метрів на 5 метрів майорить сьогодні на головному маяку країни. Український прапор – сьогодні, особливо в умовах війни в російськими окупантами, став справжній символом боротьби і незламності нашої країни, національної єдності, честі та гідності свого українського народу!" – цитує Братчук слова начальника Одеської ОВА Максима Марченко.