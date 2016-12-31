На мариупольском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 23 вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера на мариупольском направлении было зафиксировано 23 вражеских обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего на мариупольском направлении за сутки нами (Минобороны - ред.) зафиксировано 23 вражеских обстрела", - заявил А.Мотузяник.
Основные боевые действия идут на Юге. В Талаковке и Широкино вчера произошло три минометные обстрелы со стороны противника. Вражеский огонь из легкого вооружения на этом участке продолжался почти весь день, с 12 до позднего вечера.
Напомним, за минувшие сутки в зоне российские боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных.