На маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 23 ворожих обстріли

“Всього на маріупольському напрямку за добу нами (Міноборони — ред.) зафіксовано 23 ворожих обстріли”, — заявив О.Мотузяник.

Основні бойові дії точаться на Півдні. У Талаківці і Широкиному вчора відбулося три мінометні обстріли з боку противника. Ворожий вогонь з легкого озброєння на цій ділянці тривав майже весь день, з 12 до пізнього вечора.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні російські бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових.