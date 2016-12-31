На маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 23 ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Учора на маріупольському напрямку було зафіксовано 23 ворожих обстріли. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього на маріупольському напрямку за добу нами (Міноборони — ред.) зафіксовано 23 ворожих обстріли”, — заявив О.Мотузяник.
Основні бойові дії точаться на Півдні. У Талаківці і Широкиному вчора відбулося три мінометні обстріли з боку противника. Ворожий вогонь з легкого озброєння на цій ділянці тривав майже весь день, з 12 до пізнього вечора.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні російські бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових.