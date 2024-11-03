На Львовщине в результате пожара в доме пострадала девочка
Киев • УНН
В поселке Заболотцы из-за неисправности печного отопления произошел пожар в жилом доме. Девочка получила ожоги ног, но сначала скрыла это от матери из-за испуга.
В поселке Заболотцы Львовской области девочка получила ожоги во время пожара в жилом доме. Вероятной причиной возгорания называют печное отопление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как выяснилось, девочка увидела, как загорелись вещи и в панике выбежала из дома. Во время пожара она обожгла ноги. Впрочем из-за испуга, она не решилась признаться маме, что пострадала.
Но, к счастью, мать заметила, что что-то не так. Девочку госпитализировали в больницу.
Причиной возгорания, вероятно, стало печное отопление», - указали в ГСЧС.
Дополнение
С начала года в Украине зафиксировано более 22 тысяч пожаров в жилом секторе.
ГСЧС призывает помнить, что:
- Включать можно только исправные приборы.
- Не экспериментируйте и не делайте никаких приборов своими руками.
- Одна розетка - один прибор.
- Не оставляй прибор без присмотра.
- Подставка - негорючая.
- Провода - не под ковер.
- Потребляйте электроэнергию ответственно!
В ГСЧС отмечают, что искра может вспыхнуть мгновенно. В случае пожара звоните по телефону «101» или «112».