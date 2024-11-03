На Львовщине в результате пожара в доме пострадала девочка

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В поселке Заболотцы из-за неисправности печного отопления произошел пожар в жилом доме. Девочка получила ожоги ног, но сначала скрыла это от матери из-за испуга.

В поселке Заболотцы Львовской области девочка получила ожоги во время пожара в жилом доме. Вероятной причиной возгорания называют  печное отопление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как выяснилось, девочка увидела, как загорелись вещи и в панике выбежала из дома. Во время пожара она обожгла ноги. Впрочем из-за испуга, она не решилась признаться маме, что пострадала.

 Но, к счастью, мать заметила, что что-то не так.  Девочку госпитализировали в больницу.

Причиной возгорания, вероятно, стало печное отопление», - указали в ГСЧС.

Дополнение

С начала года в Украине зафиксировано более 22 тысяч пожаров в жилом секторе.

ГСЧС призывает помнить, что:

- Включать можно только исправные приборы.

- Не экспериментируйте и не делайте никаких приборов своими руками.

- Одна розетка - один прибор.

- Не оставляй прибор без присмотра.

- Подставка - негорючая.

- Провода - не под ковер.

- Потребляйте электроэнергию ответственно!

В ГСЧС отмечают, что  искра может вспыхнуть мгновенно.  В случае пожара звоните по телефону «101» или «112». 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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