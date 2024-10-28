Як уникнути пожежі через електричний обігрівач: у ДСНС дали поради
Київ • УНН
ДСНС надає важливі правила безпечного використання обігрівальних приладів в холодну пору року. З початку року в Україні зафіксовано понад 22 тисячі пожеж у житловому секторі.
На вулиці все холодніше, тож ДСНС України закликає українців зігріватись безпечно й не дозволяти звичайному обігрівачу перетворитися на джерело пожежі, передає УНН.
ДСНС закликає пам’ятати, що:
- Вмикати можна тільки справні прилади.
- Не експериментуйте і не робіть ніяких приладів своїми руками.
- Одна розетка – один прилад.
- Не залишай прилад без нагляду.
- Підставка – негорюча.
- Провід – не під килим.
- Споживайте електроенергію відповідально!
У ДСНС наголошують, що іскра може спалахнути миттєво. У разі пожежі телефонуйте "101" або "112".
Як утеплити своє житло?: декілька порад для комфортнішої зимівлі26.10.24, 09:32 • 173755 переглядiв
Доповнення
Експерти закликають українців дотримуватися правил безпеки пічного опалення. З початку року в Україні зафіксовано 22 169 пожеж у житловому секторі.