Как избежать пожара из-за электрического обогревателя: в ГСЧС дали советы

ukenru
Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 11720 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 30110 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 45562 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 66160 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 106094 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 102009 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 105419 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160051 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 251626 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 246711 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 102137 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 85108 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 103056 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 65282 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 50595 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 106096 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 103056 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 251628 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 246715 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 265534 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 19423 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 50595 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 65287 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 85108 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 102138 просмотра
Актуальное
Как избежать пожара из-за электрического обогревателя: в ГСЧС дали советы

Как избежать пожара из-за электрического обогревателя: в ГСЧС дали советы

Киев  •  УНН

15:56 • 2942 просмотра

Read in English

ГСЧС предоставляет важные правила безопасного использования обогревательных приборов в холодное время года. С начала года в Украине зафиксировано более 22 тысяч пожаров в жилом секторе.

На улице все холоднее, поэтому ГСЧС Украины призывает украинцев согреваться безопасно и не позволять обычному обогревателю превратиться в источник пожара, передает УНН

ГСЧС призывает помнить, что:

- Включать можно только исправные приборы.

- Не экспериментируйте и не делайте никаких приборов своими руками.

- Одна розетка - один прибор.

- Не оставляй прибор без присмотра.

- Подставка - негорючая.

- Провода - не под ковер.

- Потребляйте электроэнергию ответственно!

В ГСЧС отмечают, что  искра может вспыхнуть мгновенно.  В случае пожара звоните по телефону «101» или «112». 

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки26 октября 2024, 06:32 • 172762 просмотра

Дополнение

Эксперты призывают украинцев соблюдать правила безопасности печного отопления. С начала года в Украине зафиксировано 22 169 пожаров в жилом секторе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЛайфхак
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина