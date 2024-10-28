Как избежать пожара из-за электрического обогревателя: в ГСЧС дали советы
Киев • УНН
ГСЧС предоставляет важные правила безопасного использования обогревательных приборов в холодное время года. С начала года в Украине зафиксировано более 22 тысяч пожаров в жилом секторе.
На улице все холоднее, поэтому ГСЧС Украины призывает украинцев согреваться безопасно и не позволять обычному обогревателю превратиться в источник пожара, передает УНН.
ГСЧС призывает помнить, что:
- Включать можно только исправные приборы.
- Не экспериментируйте и не делайте никаких приборов своими руками.
- Одна розетка - один прибор.
- Не оставляй прибор без присмотра.
- Подставка - негорючая.
- Провода - не под ковер.
- Потребляйте электроэнергию ответственно!
В ГСЧС отмечают, что искра может вспыхнуть мгновенно. В случае пожара звоните по телефону «101» или «112».
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Эксперты призывают украинцев соблюдать правила безопасности печного отопления. С начала года в Украине зафиксировано 22 169 пожаров в жилом секторе.