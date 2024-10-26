Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
Киев • УНН
Эксперты поделились советами по утеплению жилья перед отопительным сезоном. Рекомендации включают проверку окон, утепление дверей, установку теплоотражающих экранов и контроль влажности воздуха.
УНН собрал несколько советов, которые помогут сохранить тепло в квартирах и комфортно перезимовать этот сезон. Особенно в начале отопительного сезона, когда в квартирах еще холодные батареи.
Советы по утеплению жилья:
- Проверьте окна на наличие щелей. В оконные рамы вложите уплотнитель, а стекла на стыках обработайте силиконовым герметиком. Если у вас современные стеклопакеты, проверьте, плотно ли закрываются окна.
- Наклейте уплотнитель на двери. Щели или трещины в стенах, полу и потолке обработайте герметиком.
- Отодвиньте от батарей мебель и соберите шторы. За радиаторами наклейте теплоотражающие экраны или самодельные отражатели из алюминиевой фольги и картона.
- Если есть возможность, утеплите фасад квартиры. Или хотя бы стену, которая промерзает больше всего. Также теплоизолируйте балкон.
- Причиной утечки тепла из помещений может стать вентиляция. Уменьшить потери можно с помощью решеток с регулируемыми отверстиями.
- Вместе с соседями позаботьтесь об утеплении подъезда, подвалов и чердака. Утеплите трубопроводы, а также окна и двери в фойе и на лестничных площадках.
Также играет роль влажность воздуха в помещении. Если в квартире слишком сухо, то для ощущения комфорта человеку нужна более высокая температура, чем когда влажность в норме. Комфортной для человека считается влажность в пределах 40-65%. Можно приобрести гигрометр, который будет измерять этот показатель, и увлажнитель воздуха.
Кроме того, закрывать окна лучше шторами из плотного материала. Однако радиаторы отопления должны быть открытыми, чтобы не препятствовать прохождению тепла в помещение. Если есть возможность - повесьте жалюзи. Они также будут препятствовать поступлению холодного воздуха от стекла.
Дополнение
Премьер-министр Шмыгаль заявлял 22 октября, что в Украине уже начинается отопительный сезон. К теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры. Прежде всего больницы, школы, садики.
Например, в Киеве к теплу подключают только дома социальной сферы - это садики, школы, больницы. Жители многоквартирных домов спасаются от холода теплой одеждой, грелками и обогревателями.
Конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, в соответствии с которыми власти общин принимают свои решения.
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