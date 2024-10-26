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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Эксперты поделились советами по утеплению жилья перед отопительным сезоном. Рекомендации включают проверку окон, утепление дверей, установку теплоотражающих экранов и контроль влажности воздуха.

УНН собрал несколько советов, которые помогут сохранить тепло в квартирах и комфортно перезимовать этот сезон. Особенно в начале отопительного сезона, когда в квартирах еще холодные батареи.

Советы по утеплению жилья:

  • Проверьте окна на наличие щелей. В оконные рамы вложите уплотнитель, а стекла на стыках обработайте силиконовым герметиком. Если у вас современные стеклопакеты, проверьте, плотно ли закрываются окна.
  • Наклейте уплотнитель на двери. Щели или трещины в стенах, полу и потолке обработайте герметиком.
  • Отодвиньте от батарей мебель и соберите шторы. За радиаторами наклейте теплоотражающие экраны или самодельные отражатели из алюминиевой фольги и картона.
  • Если есть возможность, утеплите фасад квартиры. Или хотя бы стену, которая промерзает больше всего. Также теплоизолируйте балкон.
  • Причиной утечки тепла из помещений может стать вентиляция. Уменьшить потери можно с помощью решеток с регулируемыми отверстиями.
  • Вместе с соседями позаботьтесь об утеплении подъезда, подвалов и чердака. Утеплите трубопроводы, а также окна и двери в фойе и на лестничных площадках.

Также играет роль влажность воздуха в помещении. Если в квартире слишком сухо, то для ощущения комфорта человеку нужна более высокая температура, чем когда влажность в норме. Комфортной для человека считается влажность в пределах 40-65%. Можно приобрести гигрометр, который будет измерять этот показатель, и увлажнитель воздуха.

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Кроме того, закрывать окна лучше шторами из плотного материала. Однако радиаторы отопления должны быть открытыми, чтобы не препятствовать прохождению тепла в помещение. Если есть возможность - повесьте жалюзи. Они также будут препятствовать поступлению холодного воздуха от стекла.

Дополнение

Премьер-министр Шмыгаль заявлял 22 октября, что в Украине уже начинается отопительный сезон. К теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры. Прежде всего больницы, школы, садики.

Например, в Киеве к теплу подключают только дома социальной сферы - это садики, школы, больницы. Жители многоквартирных домов спасаются от холода теплой одеждой, грелками и обогревателями.

Конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, в соответствии с которыми власти общин принимают свои решения.

В Минэнерго сообщают, что Украина сформировала достаточные запасы горюче-смазочных материалов для прохождения осенне-зимнего периода.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что только российские обстрелы могут дестабилизировать энергосистему. Он также прогнозирует покрытие спроса даже при увеличении потребления электроэнергии при похолоданиях.

Минэнерго назвало условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме6 сентября 2024, 12:13 • 14344 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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