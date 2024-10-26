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Як утеплити своє житло?: декілька порад для комфортнішої зимівлі

Київ • УНН

 • 173755 перегляди

Експерти поділились порадами щодо утеплення житла перед опалювальним сезоном. Рекомендації включають перевірку вікон, утеплення дверей, встановлення тепловідбивних екранів та контроль вологості повітря.

Як утеплити своє житло?: декілька порад для комфортнішої зимівлі

УНН зібрав декілька порад, які допоможуть зберегти тепло у квартирах та комфортно перезимувати цей сезон. Особливо на початку опалювального сезону, коли у квартирах ще холодні батареї.

Поради з утеплення житла:

  • Перевірте вікна на наявність щілин. У віконні рами вкладіть ущільнювач, а скло на стиках обробіть силіконовим герметиком. Якщо у вас сучасні склопакети, перевірте, чи щільно зачиняються вікна.
  • Наклейте ущільнювач на двері. Щілини чи тріщини у стінах, підлозі та стелі обробіть герметиком.
  • Відсуньте від батарей меблі й зберіть штори. За радіаторами наклей‌те тепловідбивні екрани або саморобні відбивачі з алюмінієвої фольги та картону.
  • Якщо маєте змогу, утепліть фасад квартири. Або хоча б стіну, яка промерзає найбільше. Також теплоізолюйте балкон.
  • Причиною витоку тепла з приміщень може стати вентиляція. Зменшити втрати можна за допомогою решіток із регульованими отворами.
  • Разом із сусідами подбайте про утеплення під’їзду, підвалів та горища. Утепліть трубопроводи, а також вікна і двері у фоє й на сходових майданчиках.

Також відіграє роль вологість повітря в приміщенні. Якщо у квартирі занадто сухо, то для відчуття комфорту людині треба більш висока температура, ніж коли вологість у нормі. Комфортною для людини вважається вологість у межах 40-65%. Можна придбати гігрометр, який буде вимірювати цей показник, та зволожувач повітря.

Окрім того, закривати вікна краще шторами із цупкого матеріалу. Проте радіатори опалення повинні бути відкритими, аби не перешкоджати проходженню тепла в приміщення. Якщо є можливість – повісьте жалюзі. Вони також будуть перешкоджати надходженню холодного повітря від скла.

Доповнення

Прем'єр-міністр Шмигаль заявляв 22 жовтня, що в Україні вже розпочинається опалювальний сезон. До тепла підключаються об’єкти соціальної інфраструктури. Насамперед лікарні, школи, садочки.

Наприклад, в Києві до тепла підключають лише будинки соціальної сфери - це садочки, школи, лікарні. Мешканці багатоквартирних будинків рятуються від холоду теплим одягом, грілками та обігрівачами.

Конкретні дати подачі тепла визначаються погодними умовами, відповідно до яких влада громад ухвалює свої рішення.

В Міненерго повідомляють, що Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що лише російські обстріли можуть дестабілізувати енергосистему. Він також прогнозує покриття попиту навіть при збільшенні споживання електроенергії при похолоданнях.

Міненерго назвало умови, при яких зиму пройдемо в нормальному режимі06.09.24, 15:13 • 14578 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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