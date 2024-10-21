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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2452 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Експерти закликають українців дотримуватися правил безпеки пічного опалення

Київ • УНН

 • 17308 перегляди

ДСНС попереджає про небезпеку недотримання правил пічного опалення. З початку року в Україні зафіксовано 22 169 пожеж у житловому секторі, тому важливо перевіряти печі на наявність тріщин та слідкувати за їх температурою.

Експерти закликають українців дотримуватися правил безпеки пічного опалення

Експерти закликають українців звертати увагу на безпеку пічного опалення, адже недотримання простих правил може призвести до небезпечних ситуацій. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

З початку року в Україні зафіксовано 22 169 пожеж у житловому секторі, що свідчить про актуальність цієї теми.

Перш за все, важливо перевірити, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин. Наскрізні тріщини є небезпечними, оскільки через них чадний газ може потрапити в приміщення. Також слідкуйте за температурою печі – її перегрів може призвести до займання сусідніх предметів та виникнення тріщин.

Димові труби та стіни на горищі, де прокладено димові канали, мають бути оштукатурені та побілені. Це не тільки покращує естетичний вигляд, а й забезпечує додатковий рівень безпеки.

Фахівці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті та бути уважними до потенційних небезпек. Бережіть себе та своїх рідних!

Генератори, пічне опалення та EcoFlow: як малий бізнес готується до зими20.11.23, 19:00 • 4483 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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