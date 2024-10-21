Эксперты призывают украинцев соблюдать правила безопасности печного отопления
Киев • УНН
ГСЧС предупреждает об опасности несоблюдения правил печного отопления. С начала года в Украине зафиксировано 22 169 пожаров в жилом секторе, поэтому важно проверять печи на наличие трещин и следить за их температурой.
Эксперты призывают украинцев обращать внимание на безопасность печного отопления, ведь несоблюдение простых правил может привести к опасным ситуациям. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
С начала года в Украине зафиксировано 22 169 пожаров в жилом секторе, что свидетельствует об актуальности этой темы.
Прежде всего, важно проверить, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Сквозные трещины опасны, поскольку через них угарный газ может попасть в помещение. Также следите за температурой печи - ее перегрев может привести к возгоранию соседних предметов и возникновению трещин.
Дымовые трубы и стены на чердаке, где проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены. Это не только улучшает эстетический вид, но и обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Специалисты призывают соблюдать правила пожарной безопасности в быту и быть внимательными к потенциальным опасностям. Берегите себя и своих родных!
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