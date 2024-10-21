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Эксперты призывают украинцев соблюдать правила безопасности печного отопления

Эксперты призывают украинцев соблюдать правила безопасности печного отопления

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21 октября 2024, 03:05  •  2171 просмотра

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ГСЧС предупреждает об опасности несоблюдения правил печного отопления. С начала года в Украине зафиксировано 22 169 пожаров в жилом секторе, поэтому важно проверять печи на наличие трещин и следить за их температурой.

Эксперты призывают украинцев обращать внимание на безопасность печного отопления, ведь несоблюдение простых правил может привести к опасным ситуациям. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

С начала года в Украине зафиксировано 22 169 пожаров в жилом секторе, что свидетельствует об актуальности этой темы.

Прежде всего, важно проверить, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Сквозные трещины опасны, поскольку через них угарный газ может попасть в помещение. Также следите за температурой печи - ее перегрев может привести к возгоранию соседних предметов и возникновению трещин.

Дымовые трубы и стены на чердаке, где проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены. Это не только улучшает эстетический вид, но и обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Специалисты призывают соблюдать правила пожарной безопасности в быту и быть внимательными к потенциальным опасностям. Берегите себя и своих родных!

Генераторы, печное отопление и EcoFlow: как малый бизнес готовится к зиме20 ноября 2023, 17:00 • 4325 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Общество
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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