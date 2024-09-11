Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, сообщили о подозрении должностному лицу Львовской таможни и гражданину Украины. По данным следствия, их действия привели к незаконному перемещению товаров вне таможенного контроля и неуплате обязательных таможенных платежей на сумму более 15 млн грн. Об этом сообщили в САП, передает УНН.

Детали

По информации следствия, в апреле 2023 года таможенник способствовал незаконному перемещению мобильных телефонов, наушников, планшетов, ноутбуков и моноблоков различных торговых марок на общую сумму более 66 млн грн через государственную границу Украины в международном автомобильном пункте пропуска «Угринов - Долгобичув». Для этого служащий внес недостоверные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления «Инспектор», отметив, что транспортное средство было пустым. Благодаря профессиональным действиям оперативников СБУ грузовик был остановлен, а товары изъяты.

В дальнейшем изъятый товар был передан САП и НАБУ в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), где его реализовали на аукционах. Сейчас победители аукционов уплатили в государственный бюджет таможенные платежи на общую сумму более 15 млн грн.

Действия служащего таможни квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, а перевозчика - по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают других возможных причастных лиц.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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