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На Львівщині викрили незаконне переміщення товарів на 66 млн грн

На Львівщині викрили незаконне переміщення товарів на 66 млн грн

Київ • УНН

 • 19412 перегляди

Митника та перевізника підозрюють у незаконному переміщенні товарів через кордон. Вилучену техніку реалізували на аукціонах, сплативши до бюджету понад 15 млн грн митних платежів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України у Львівській області, повідомили про підозру службовій особі Львівської митниці та громадянину України. За даними слідства, їхні дії призвели до незаконного переміщення товарів поза митним контролем та несплати обов’язкових митних платежів на суму понад 15 млн грн. Про це повідомили у САП, передає УНН.

Деталі 

За інформацією слідства, у квітні 2023 року митник сприяв незаконному переміщенню мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків та моноблоків різних торговельних марок на загальну суму понад 66 млн грн через державний кордон України у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Угринів – Долгобичув". Для цього службовець вніс недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", зазначивши, що транспортний засіб був порожнім. Завдяки професійним діям оперативників СБУ вантажівку було зупинено, а товари вилучено.

У подальшому вилучений товар був переданий САП і НАБУ до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), де його реалізували на аукціонах. Наразі переможці аукціонів сплатили до державного бюджету митні платежі на загальну суму понад 15 млн грн.

Дії службовця митниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, а перевізника – за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють інших можливих причетних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Антикорупційний провал: САП оскаржила скасування підозри Грановському05.09.24, 11:04 • 246617 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП

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