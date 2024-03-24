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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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22 марта 2024, 11:19  •  175181 просмотра

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172031 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140251 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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На Львовщине потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который атаковала рф

Спасатели потушили пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром был атакован российскими войсками.

Общество •   •  15758 просмотра
На Львовщине потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который атаковала рф

В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины

Италия призывает россию не использовать теракт в Москве для эскалации войны против Украины и призывает к спокойствию и избежанию эскалации.

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В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины

Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за атаки на Днепровскую ГЭС: качество воды улучшается

После утечки нефти, вызванной российским нападением на Днепровскую ГЭС, качество воды в Днепре постепенно улучшается, хотя в некоторых районах все еще наблюдается повышенный уровень нефтепродуктов.

Общество •   •  16992 просмотра
Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за атаки на Днепровскую ГЭС: качество воды улучшается

Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

Командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк раскритиковал восприятие в обществе ТЦК, заявив, заявив что сотрудники территориальных центров комплектования - это преимущественно военнослужащие, которые воевали на фронте, но были признаны непригодными к дальнейшей службе.

Общество •   •  19664 просмотра
Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива

российская атака повредила наземную инфраструктуру украинских подземных хранилищ газа, но не повлияла на поставки газа потребителям благодаря наличию достаточных резервных мощностей.

Война •   •  21026 просмотра
Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива

На Житомирщине мужчина из-за ревности разбил могилу военного

39-летний мужчина из Романовской общины осквернил могилу погибшего украинского воина из-за ревности к новым отношениям своей бывшей жены с погибшим.

Криминал и ЧП •   •  16941 просмотра
На Житомирщине мужчина из-за ревности разбил могилу военного

Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад

Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в оккупированном Россией Крыму привела к возгоранию 3 нефтяных резервуаров и склада, а также к повреждению линии электропередач, в результате чего соседнее село осталось без света.

Война •   •  42742 просмотра
Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад

Десантно-штурмовые войска создали сайт для желающих вступить в ряды ДШВ с возможностью выбрать бригаду

Десантно-штурмовые войска Украины запустили веб-сайт, на котором каждый желающий может подать заявку на службу и выбрать одну из десяти различных десантно-штурмовых бригад, приглашая смелых и решительных людей присоединиться к их высокомобильным и хорошо подготовленным силам.

Война •   •  38539 просмотра
Десантно-штурмовые войска создали сайт для желающих вступить в ряды ДШВ с возможностью выбрать бригаду

Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом под москвой: путин - патологический лжец

россия пытается лживо связать Украину с терактом под Москвой, чтобы поощрить еще больше россиян погибнуть в своей бессмысленной войне против Украины и привить ненависть к украинцам и Западу, несмотря на отсутствие доказательств.

Война •   •  38422 просмотра
Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом под москвой: путин - патологический лжец

Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши

российская крылатая ракета нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд, что заставило Польшу вызвать российского посла и направить ноту протеста из-за неприемлемого инцидента.

Война •   •  36081 просмотра
Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши