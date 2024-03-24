На Львовщине потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который атаковала рф

На объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром атаковали оккупанты, спасатели потушили пожар. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

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Пожарные потушили пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром атаковали оккупанты. Низкий поклон 61 спасателю, которые с самого утра и до сих пор работали, чтобы ликвидировать возгорание - написал Козицкий.

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Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "кинжалами". Было попадание в объект критической инфраструктуры.

Впоследствии Чернышов сообщил, что в результате сегодняшней утренней атаки рф на энергетическую инфраструктуру были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" на западе.

Чернышов уточнил позже, что произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа Укртрансгаз - Оператор газохранилищ Украины и было повреждено технологическое оборудование. Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет. Также атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям.