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На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Львовская таможня работает в штатном режиме, несмотря на очереди желающих пересечь границу. Об этом в комментарии УНН рассказал и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.

Цитата

“Львовская таможня продолжает работать в штатном режиме и выполнять свои непосредственные обязанности. Но в связи с введением военного положения на границах появились большие очереди из желающих выехать за границу, в основном это женщины и дети. В каждом из пунктов пропуска им предлагают продукты питания, медицинскую помощь, также действуют пункты обогрева, детские комнаты и прочее”, — рассказал Меньшиков.

Кроме того, работники Львовской таможни вместе с волонтерами создали штаб ДопомогтиUALviv.

Основная его работа:

— Координация действий отправителей гуманитарных грузов и их получателей
— Помощь с ускорением таможенного оформления гуманитарных грузов
— Отрабатываем логистику перевозок
— Помогаем с поиском складских помещений
— При штабе работает “горячая линия”, через которую можно узнать об алгоритме действий при оформлении документов

“Это первые шаги, но с каждым днем мы будем расширять масштабы деятельности гуманитарного штаба”, — заявил и.о. начальника Львовской таможни.

Напомним

В очередях на пересечение западной границы Украины находится около 8 тысяч автомобилей, за последние сутки из Украины выехало почти 108 тысяч человек.

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