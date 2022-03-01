На Львівській митниці розповіли, як здійснюється пропуск через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Львівська митниця працює в штатному режимі, попри черги охочих перетнути кордон. Про це у коментарі УНН розповів в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.
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“Львівська митниця продовжує працювати в штатному режимі та виконувати свої безпосередні обов’язки. Але в зв’язку із введенням військового стану на кордонах з’явилися великі черги з бажаючих виїхати за кордон, переважно це жінки і діти. В кожному з пунктів пропуску їм пропонують продукти харчування, медичну допомогу, також діють пункти обігріву, дитячі кімнати тощо”, — розповів Меньшиков.
Окрім того, працівники Львівської митниці разом з волонтерами створили штаб ДопомогтиUALviv.
Основна його робота:
— Координація дій відправників гуманітарних вантажів та їх одержувачів
— Допомога з прискоренням митного оформлення гуманітарних вантажів
— Відпрацьовуємо логістику перевезень
— Допомагаємо з пошуком складських приміщень
— При штабі працює “гаряча лінія”, через яку можна дізнатися про алгоритм дій при оформленні документів
“Це перші кроки, але з кожним днем ми будемо розширювати масштаби діяльності гуманітарного штабу”, — заявив в.о. начальника Львівської митниці.
Нагадаємо
У чергах на перетині західного кордону України перебуває близько 8 тисяч автомобілів, за останню добу з України виїхало майже 108 тисяч осіб.