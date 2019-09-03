Во Львовской области нашли зашитое в мешок тело женщины и мертвого мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В одном из сел во Львовской области в доме нашли зашитое в мешок тело женщины, а неподалеку от дома - мужчины с перерезанным горлом и окровавленную косу, лежавшую рядом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
В Стрыйский отдел полиции 31 августа поступило сообщение от председателя одного из сел района о том, что в доме, который принадлежит 58-летнему местному жителю, было обнаружено тело человека без признаков жизни, зашитое в мешок.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшей - ею оказалась 37-летняя жительница села. Женщина более двух недель считалась без вести пропавшей.
Кроме того, недалеко от дома, в траве, правоохранители обнаружили тело хозяина дома без признаков жизни с резаной раной шеи. Рядом с телом лежала коса со следами крови.
По факту смерти женщины открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, по факту смерти мужчины - по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство".
Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Проводятся досудебные расследования.
Напомним, в Харьковской области мужчина зарезал жену и покончил с собой.