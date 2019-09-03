На Львівщині знайшли зашите в мішок тіло жінки і мертвого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В одному з сіл на Львівщині у будинку знайшли зашите в мішок тіло жінки, а неподалік від помешкання - чоловіка з перерізаним горлом і закривавлену косу, яка лежала поряд. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
У Стрийський відділ поліції 31 серпня надійшло повідомлення від голови одного з сіл району про те, що в будинку, який належить 58-річному місцевому мешканцю, було виявлене тіло людини без ознак життя, зашите у мішок.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблої – нею виявилась 37-річна мешканка села. Жінка більше двох тижнів вважалася безвісти зниклою.
Окрім того, неподалік будинку, у траві, правоохоронці виявили тіло господаря помешкання без ознак життя з різаною раною шиї. Поруч із тілом лежала коса із слідами крові.
За фактом смерті жінки відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, за фактом смерті чоловіка – за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "самогубство".
Тіла скеровані на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють обставини події. Проводяться досудові розслідування.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік зарізав дружину та покінчив із собою.