На Харківщині чоловік зарізав дружину та покінчив із собою

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Нововодолазькому районі Харківської області місцевий житель вбив дружину та наклав на себе руки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Нововодолазького відділення поліції 16 серпня близько 8:00.

За вказаною адресою виїхали керівництво відділення поліції та працівники слідчо-оперативної групи.

Під час огляду місця події в дворі домоволодіння поліцейські виявили тіло 39-річної жінки з численними колото-різаними ранами тулубу, а в господарському приміщенні — тіло повішеного 42-річного чоловіка без ознак насильницької смерті.

Зі слів родичів, останнім часом між подружжям постійно виникали сварки на ґрунті ревнощів та побутових проблем. Імовірно, саме це і стало причиною трагедії.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, в Одеській області знайшли застреленими чоловіка і дружину, за попередніми даними, чоловік застрелив дружину і вистрілив у себе.

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