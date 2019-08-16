На Харківщині чоловік зарізав дружину та покінчив із собою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Нововодолазькому районі Харківської області місцевий житель вбив дружину та наклав на себе руки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Нововодолазького відділення поліції 16 серпня близько 8:00.
За вказаною адресою виїхали керівництво відділення поліції та працівники слідчо-оперативної групи.
Під час огляду місця події в дворі домоволодіння поліцейські виявили тіло 39-річної жінки з численними колото-різаними ранами тулубу, а в господарському приміщенні — тіло повішеного 42-річного чоловіка без ознак насильницької смерті.
Зі слів родичів, останнім часом між подружжям постійно виникали сварки на ґрунті ревнощів та побутових проблем. Імовірно, саме це і стало причиною трагедії.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, в Одеській області знайшли застреленими чоловіка і дружину, за попередніми даними, чоловік застрелив дружину і вистрілив у себе.