В Харьковской области мужчина зарезал жену и покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Нововодолажском районе Харьковской области местный житель убил жену и покончил с собой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции 16 августа около 8:00.
По указанному адресу выехали руководство отделения полиции и сотрудники следственно-оперативной группы.
Во время осмотра места происшествия во дворе домовладения полицейские обнаружили тело 39-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами туловища, а в хозяйственном помещении — тело повешенного 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.
По словам родственников, в последнее время между супругами постоянно возникали ссоры на почве ревности и бытовых проблем. Вероятно, именно это и стало причиной трагедии.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Одесской области нашли застреленными мужа и жену, по предварительным данным, мужчина застрелил жену и выстрелил в себя.