На Львовщине задержан российский агент, который наводил вражеские ракеты на стратегические предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Служба безопасности Украины задержала инженера одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины, который наводил вражеские ракеты на стратегические предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.
В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.
Детали
Сначала, по заданию врага, предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины.
Кроме этого, как сообщили в СБУ, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений об украинской РЛС.
«Также, прикрываясь «командировкой», агент ездил в Киев и Запорожье для выявления объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг осуществлял ракетные удары. На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий «отчет» для фсб.
Следующая его «поездка» была во Львовскую область, где он пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры. Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности», - говорится в сообщении.
Разведывательная информация нужна была врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона. Однако, агент был своевременно разоблачен и задержан на попытке передачи агрессору закрытых сведений.
Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символика коммунистического тоталитарного режима.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
▪️ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.