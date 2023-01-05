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На Львівщині затримано російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства

Київ • УНН

 • 525108 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Служба безпеки України затримала інженера одного з держпідприємств, , розташованих на сході України, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби відомства.

На Львівщині затримано російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства

На початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Деталі

Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України.

Крім цього, як повідомили в СБУ, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

«Також, прикриваючись «відрядженням», агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний «звіт» для фсб.
Наступна його «поїздка» була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури. Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості», - йдеться у повідомленні.

Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону. Однак, агента було своєчасно викрито та затримано на спробі передачі агресору закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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