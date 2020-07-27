Во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить чиновников

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 50222 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103121 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108062 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135735 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111374 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132585 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102302 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104508 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102082 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить чиновников

Во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить чиновников

Киев  •  УНН

 • 12516 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить председателя поселкового совета, депутата одного из районных советов и предпринимателя. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"В 2019 году один из поселковых советов Сколевского района заключила договор с коммерческой структурой на проведение работ по реконструкции уличного освещения, сметная стоимость которых составляла около миллиона гривен. После их завершения в акты выполненных работ была внесена заведомо недостоверная информация по установке инновационного оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на счет предприятия-подрядчика было перечислено 954 тыс. грн за фактически невыполненные работы.

Правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности председателя поселкового совета по ч.3 и ч.5 ст.191 (хищение в особо крупных размерах), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Директора предприятия, осуществлявшего технадзор за работами, который является депутатом одного из районных советов Львовской области, подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.28-ч.1 ст .366 (служебная подделка) УК, а подрядчика - по ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК.

"Досудебные расследования завершены. Обвинительные акты направлены на рассмотрение в суд", - добавили в полиции.

Должностным лицам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ сообщено о подозрении по факту растраты 300 тыс. грн бюджетных средств на теплоснабжении военкомата.

Украинские Национальные Новости

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