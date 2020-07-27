Во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить председателя поселкового совета, депутата одного из районных советов и предпринимателя. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"В 2019 году один из поселковых советов Сколевского района заключила договор с коммерческой структурой на проведение работ по реконструкции уличного освещения, сметная стоимость которых составляла около миллиона гривен. После их завершения в акты выполненных работ была внесена заведомо недостоверная информация по установке инновационного оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на счет предприятия-подрядчика было перечислено 954 тыс. грн за фактически невыполненные работы.
Правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности председателя поселкового совета по ч.3 и ч.5 ст.191 (хищение в особо крупных размерах), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Директора предприятия, осуществлявшего технадзор за работами, который является депутатом одного из районных советов Львовской области, подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.28-ч.1 ст .366 (служебная подделка) УК, а подрядчика - по ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК.
"Досудебные расследования завершены. Обвинительные акты направлены на рассмотрение в суд", - добавили в полиции.
Должностным лицам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ сообщено о подозрении по факту растраты 300 тыс. грн бюджетных средств на теплоснабжении военкомата.