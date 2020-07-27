На Львівщині за розкрадання майже мільйона гривень з держбюджету судитимуть посадовців

"У 2019 році одна з селищних рад Сколівщини уклала договір із комерційною структурою на проведення робіт з реконструкції вуличного освітлення, кошторисна вартість яких становила близько мільйона гривень. Після їх завершення в акти виконаних робіт було внесено завідомо недостовірну інформацію щодо встановлення інноваційного обладнання", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на рахунок підприємства-підрядника було перераховано 954 тис. грн за фактично не виконані роботи.

Правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов’язків голови селищної ради за ч.3 та ч.5 ст.191 (розкрадання в особливо великих розмірах), ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Директора підприємства, що здійснював технагляд за роботами і який є депутатом однієї з районних рад Львівщини, підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ, а підрядника – за ч.3 та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 та ч.2 ст.366 (службове підроблення) ККУ.

"Досудові розслідування завершені. Обвинувальні акти скеровано на розгляд суду", – додали в поліції.

Посадовцям загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, начальнику одного з квартирно-експлуатаційних відділів ЗСУ повідомлено про підозру за фактом розтрати 300 тис. грн бюджетних коштів на теплопостачанні військкомату.