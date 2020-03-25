Во Львовськой области за ночь семь новых пациентов с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Львовськой области за ночь на среду появилось семь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 96 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 21:30 24 марта по 7:50 25 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек", - указала врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко.
Пациенты из города Львова, Золочева, Хмельницкой области, добавили в ОГА.
Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 44 человека. На самоизоляции в области находятся 46 человек. За все время выписано - 37 пациентов.
"Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому", - сообщили в ОГА.
Всего во Львовськой области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 127 человек.
По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 2 результата тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
"По состоянию на сейчас, во Львовськой области с подозрением на коронавирус есть 96 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - указали в ОГА.
Напомним, по данным ГСЧС, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения COVID-19.