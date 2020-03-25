Во Львовськой области за ночь семь новых пациентов с подозрением на коронавирус

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Львовськой области за ночь на среду появилось семь новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 96 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.