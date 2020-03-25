На Львівщині за ніч сім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Львівщині за ніч на середу з'явилося сім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 96 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.