На Львівщині за ніч сім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Львівщині за ніч на середу з'явилося сім нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 96 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 21:30 години 24 березня по 7:50 годину 25 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб", - вказала лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.
Пацієнти з міста Львова, Золочева, Хмельницької області, додали в ОДА.
Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 44 особи. На самоізоляції в області перебувають 46 осіб. За увесь час виписано - 37 пацієнтів.
"Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до тяжкого", - повідомили в ОДА.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 127 людей.
За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 2 результати тестів - від'ємні на коронавірус. За увесь час в сумі у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 96 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - вказали в ОДА.
Нагадаємо, за даними ДСНС, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження COVID-19.