Во Львовской области за сутки подтвердили 162 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во Львовской области, по состоянию на 8:00, коронавирус подтвержден у более чем 12,7 тыс. человек, за последние сутки выявлено 162 новых случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1499 ПЦР-тестов, из них 162 - положительные. Среди них львовян - 82. Остаток проб в холодильнике - 756", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом коронавирусную инфекцию в области выявлено - у 12 793 человек, 347 человек скончались. 3651 пациент выздоровел.
Напомним, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 22,5 млн.