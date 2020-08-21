Во Львовской области за сутки подтвердили 162 новых случая COVID-19

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1499 ПЦР-тестов, из них 162 - положительные. Среди них львовян - 82. Остаток проб в холодильнике - 756", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом коронавирусную инфекцию в области выявлено - у 12 793 человек, 347 человек скончались. 3651 пациент выздоровел.



Напомним, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 22,5 млн.



